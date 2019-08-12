Лента RSS
Подписаться на ленту
26 августа 2019, понедельник, 10:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,28
26. 08. 2019

Пьяный минчанин убил 19-летнюю подругу

Источник фото: Следственный комитет

В Минске заключен под стражу 20-летний молодой человек, обвиняемый в убийстве 19-летней девушки. Как сообщили в Следственном комитете, он в ночь с 9 по 10 августа, будучи пьяным, в одной из столичных квартир на улице Седых причинил множественные телесные повреждения своей знакомой, от которых она скончалась на месте.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 УК, он заключен под стражу.

Назначен ряд экспертиз, расследование дела продолжается.

Это Интересно
Криминал
Анекдот все анекдоты

Всё, что нас не убивает, делает нас льготниками.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.