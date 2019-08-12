Пьяный минчанин убил 19-летнюю подругу

В Минске заключен под стражу 20-летний молодой человек, обвиняемый в убийстве 19-летней девушки. Как сообщили в Следственном комитете, он в ночь с 9 по 10 августа, будучи пьяным, в одной из столичных квартир на улице Седых причинил множественные телесные повреждения своей знакомой, от которых она скончалась на месте.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 УК, он заключен под стражу.



Назначен ряд экспертиз, расследование дела продолжается. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby