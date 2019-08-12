БПС-Сбербанк поможет развитию белорусского хоккея

БПС-Сбербанк стал официальным партнером Федерации хоккея Беларуси. Меморандум о сотрудничестве между двумя организациями подписан в Минске председателем правления БПС-Сбербанка Игорем Меркуловым и председателем федерации хоккея Беларуси Геннадием Савиловым.

Стратегическое сотрудничество направлено на повышение имиджа двух организаций, развитие хоккея с шайбой и популяризацию здорового образа жизни в Беларуси. БПС-Сбербанк и Федерация хоккея договорились реализовать социально-спортивные и финансовые проекты. А еще – проводить совместные мероприятия. Сотрудничество также предполагает размещение бренда банка на бортах ледовых арен во время хоккейных матчей.

«Хоккей пользуется особой популярностью у белорусов, и для нас большая ценность быть причастными к его развитию на разных уровнях – от детских школ до национальной сборной, – сказал Игорь Меркулов. – Также нужно отметить, что хоккей давно входит в программу спортивного соревнования сотрудников Группы Сбербанк — Сбербанкиады, летняя часть которой не так давно завершилась в Минске. У нас достаточно точек соприкосновения, и я вижу высокий потенциал в объединении наших усилий с федерацией хоккея, реализация которого откроет новые возможности и для болельщиков».

Банк окажет федерации спонсорскую помощь, которая послужит развитию детского хоккея. Кроме того, банк проведет различные активности, направленные на повышение интереса к хоккею в Беларуси.

«Развитие детско-юношеского спорта сегодня является приоритетной задачей федерации. Сейчас у нас идет внедрение реформ, направленных на улучшение условий подготовки юных хоккеистов. В преддверии домашнего чемпионата мира в 2021 году эта работа как никогда актуальна. Впереди у нас много планов и, заручаясь поддержкой такого партнера как БПС-Сбербанк, мы получаем уверенность в том, что поставленные нами цели будут достигнуты», – подчеркнул Геннадий Савилов.

Подписание меморандума стало частью церемонии открытия хоккейного сезона 19/20, который открыл матч между командами «Юность-Минск» и «Неман» (Гродно). В рамках подписанного документа федерация хоккея также взяла на себя обязательства в продвижении бренда банка, в том числе через участие в важных хоккейных событиях. Сейчас федерация занимается подготовкой и организацией чемпионата мира по хоккею 2021 года, права на проведение которого получили Беларусь и Латвия.