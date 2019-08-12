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26. 08. 2019

Минское метро перешло на зимний режим работы

Фото: Минский метрополитен

Минский метрополитен 26 августа переходит на зимний режим работы. Как сообщили на предприятии, теперь в часы пик поезда будут ходить с интервалом в 2 минуты.

Летний режим, при котором был увеличен интервал движения, ввели 1 июля в связи со снижением пассажиропотока в среднем на 100 – 120 тысяч человек. 

Теперь же накануне учебного года, с завершением летнего сезона, в Минск возвращается значительное количество граждан и пассажиропоток в метро увеличивается, заявили в метрополитене. 

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