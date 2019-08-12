ЕАБР: Беларусь наиболее интегрирована в ЕАЭС в сфере торговли

Беларусь остается наиболее интегрированной со странами ЕАЭС, в первую очередь с Россией, в сфере торговли. Об этом сообщается в докладе «Основные тенденции интеграционного развития Беларуси в 2019 году», подготовленном Дирекцией по аналитической работе Евразийского банка развития (ЕАБР).

В 2018 г. состояние внешней торговли Беларуси существенно улучшилось: в результате формирования опережающих темпов роста экспортных показателей дефицит внешней торговли товаров Беларуси относительно всех стран мира сократился. Ключевыми факторами опережающей динамики экспорта преимущественно выступили: благоприятная международная конъюнктура цен на экспортируемые нефтепродукты и калийные удобрения и улучшение условий торговли в целом; стабильный спрос со стороны стран ЕС‑28. Благоприятный эффект на экспортные показатели оказали также усилия правительства и крупнейших экспортеров по географической диверсификации экспорта, что позволило увеличить поставки в страны азиатского региона (в частности, в Китай) и Латинской Америки (в Бразилию).

Власти Беларуси продолжали следовать новой концепции диверсификации экспорта, согласно которой структура экспорта должна стремиться к равновесному распределению по принципу «треть-треть-треть» между странами ЕАЭС, ЕС и стран «дальней дуги».

В отличие от общего улучшения показателей внешней торговли, значение и интенсивность торговой интеграции Беларуси со странами ЕАЭС в 2018 г. снизились. Экспорт по направлению стран Союза сдерживался ухудшением конкурентоспособности, снижением спроса в результате наращивания собственного производства в странах – партнерах по товарным группам, экспортируемым Беларусью, а также использованием институциональных ограничений со стороны России относительно продукции агропромышленного комплекса. Цена, объемы импорта, условия поставок энергоресурсов в Беларусь регулярно выступали предметом интенсивных двусторонних переговоров с Россией на высшем уровне. Тем не менее более крепкий внешний спрос в результате восстановления экономической активности в России и укрепление взаимодействия в рамках ЕАЭС с Арменией и Казахстаном оказали все же благоприятное воздействие на экспорт продукции обрабатывающей промышленности. С большим отрывом от остальных Беларусь остается наиболее интегрированной среди стран ЕАЭС.

В течение периода существенно усилился финансовый канал благодаря активной российской финансовой поддержке белорусской экономики как на государственном, так и на корпоративном уровне. Так, Россия с удельным весом в 38,3% всех иностранных инвестиций усилила свои позиции в течение года в качестве основного иностранного инвестора. В 2018 г. 37,3% привлеченных внешних займов пришлось на кредиты правительства и банков России. Денежные переводы имеют ограниченное значение для экономики и платежного баланса Беларуси по сравнению с другими странами ЕАЭС.

В 2018 г. отношения Беларуси с государствами – участниками ЕАБР и ЕАЭС характеризовались, с одной стороны, расширением кооперационных и торговых связей, с другой стороны – продолжающимися торговыми переговорами в сфере поставок белорусской продукции на российский рынок и в нефтегазовой сфере. В отраслевой структуре корпоративных отношений Беларуси со странами ЕАЭС в 2018 г. продолжали лидировать химический и топливный комплексы, а также сфера информационных технологий.