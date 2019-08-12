Лукашенко обсудил выборы, чтобы не подумали, что он проводит предвыборную кампанию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа на встрече с министром образования Игорем Карпенко подчеркнул важность того, «чтобы опять наши «свядомыя» не посчитали, что президент предвыборную кампанию проводит и так далее». «Я в парламент не собираюсь избираться», - сказал он.

Поэтому, по его словам, никакой предвыборной кампании у него лично нет и быть не может, сообщили в Администрации главы государства.

Однако, сказал президент, он как глава государства должен координировать работу выборов. «Я это к тому сказал, что не хотелось бы, чтобы и эта встреча была оформлена прежде всего так называемыми свядомыми, как предвыборная какая-то кампания», - добавил Александр Лукашенко.