Лукашенко признал, что траты на Европейские игры не окупились

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 августа, принимая с докладом первого вице-премьера Александра Турчина и вице-премьера Владимира Дворника, поинтересовался финансовыми итогами прошедших в июне II Европейских игр. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

«Они (оппозиция – Телеграф) озаботились, что мы не компенсировали, не перекрыли те траты, которые были осуществлены в канун и во время проведения этих игр», - отметил президент.

По его словам, критики Европейских игр забывают об имидже Беларуси, туристическом притоке во время и после игр, прибыли общепиту, музеям, артистам.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь всегда будет на высочайшем уровне проводить подобные крупные международные спортивные состязания.