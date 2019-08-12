Лукашенко призвал отказаться от частых корректировок законов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 августа, принимая с докладом первого вице-премьера Александра Турчина и вице-премьера Владимира Дворника, отметил необходимость более тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, чтобы избежать затем их частых корректировок. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

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По его словам, надо избегать очень частого обращения к указам президента с целью изменения или корректировки того или иного законодательства.

Президент подчеркнул, что надо принимать такие нормативные правовые акты, которые могли бы работать хотя бы пятилетку, поскольку любые изменения, особенно в экономике, вызывают беспокойство бизнеса.