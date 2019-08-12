В Беларуси повысят зарплаты бюджетников

В Беларуси с 1 сентября повысят ставку первого разряда. Она увеличится на 12,6% - с 36,4 до 41 рубля. По расчетам правительства, такая мера вместе с сохранением средней зарплаты по стране на уровне 1055 рубля позволит выполнить поручение президента о сохранение зарплаты бюджетников на уровне 80% к средней зарплате.

смотрите также Лукашенко признал, что траты на Европейские игры не окупились Об этом сообщили в Администрации главы государства. Всего на повышение оплаты труда бюджетников направят дополнительно 300 млн рублей до конца года. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby