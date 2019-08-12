Лента RSS
Подписаться на ленту
27 августа 2019, вторник, 17:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
27. 08. 2019

В Беларуси повысят зарплаты бюджетников

Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси с 1 сентября повысят ставку первого разряда. Она увеличится на 12,6% - с 36,4 до 41 рубля. По расчетам правительства, такая мера вместе с сохранением средней зарплаты по стране на уровне 1055 рубля позволит выполнить поручение президента о сохранение зарплаты бюджетников на уровне 80% к средней зарплате.

смотрите также Лукашенко признал, что траты на Европейские игры не окупились

Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Всего на повышение оплаты труда бюджетников направят дополнительно 300 млн рублей до конца года.

Это Интересно
Экономика
Анекдот все анекдоты

Всё, что нас не убивает, делает нас льготниками.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.