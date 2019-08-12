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27. 08. 2019

В Могилеве состоится концерт Ришара Гальяно

5 ноября 2019 года в рамках международного музыкального фестиваля "Золотой шлягер - 2019" в Могилёве состоится концерт Ришара Гальяно и заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова, дирижёр - Денис Черта.

Талантливый композитор и исполнитель-виртуоз Richard Galliano (Франция) – уникальное явление на современной джазовой сцене. Друг и ученик Астора Пьяццоллы, музыкант, открывший поклонникам импровизации неисчерпаемые возможности аккордеона и бандонеона, продолжает радовать поклонников.

В активе Ришара — 18 успешных альбомов, собственная система обучения игре на аккордеоне и статус признанного мирового джазового виртуоза. Сам артист считает себя не столько джазменом, сколько экспериментатором вне жанровых рамок. Мелодист и мастер гармонии превращает каждую тему в настоящую аккордеонную симфонию.

Лучшие солисты и коллективы мира с удовольствием сотрудничают с выдающимся французом, а слушатели получают огромное удовольствие, наслаждаясь результатами этой работы.

В Могилёве Гальяно выступит с заслуженным коллективом Республики Беларусь оркестром народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова, дирижер - Денис Черта. 
В культурном пространстве страны оркестр занимает почетное место как уникальный творческий коллектив, который осуществляет свою просветительскую, духовную, воспитательную миссии, достойно представляет музыкальное искусство Могилевского края. 
Для зрителей прозвучат транскрипции и  авторские композиции Гальяно,  произведения Астора Пьяццоллы.

Концерты Ришара Гальяно – это всегда открытие, это захватывающее путешествие по гениальному миру музыки композитора.

Выступление пройдёт во Дворце культуры области (г. Могилёв, проспект Пушкинский, дом 7). Начало в 18.30.
Цена билета: 20-40 руб

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