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27. 08. 2019

ESET: шпионское приложение в Google Play маскировалось под интернет-радио

Международная антивирусная компания ESET обнаружила в Google Play вредоносное ПО на базе AhMyth, замаскированное под музыкальное приложение Radio Balouch.

Это полнофункциональное приложение для прослушивания интернет-радио с музыкой, характерной для региона Белуджистан. Однако в фоновом режиме программа шпионит за пользователями, собирая персональные данные с зараженных устройств. 

По словам эксперта по безопасности ESET Лукаса Стефанко, вредоносный функционал в AhMyth практически не скрыт, поэтому определение истинной природы Radio Balouch и его производных является простой задачей.

Однако каким-то образом вредоносное приложение попало в Google Play, причем дважды. Когда эксперты ESET передали информацию о находке в службу безопасности Google, Radio Balouch исчезло из магазина — но тут же вернулось вновь. 

«Мы проинформировали коллег о втором появлении данной угрозы, которую оперативно убрали вновь. Однако беспокоит сам факт, что тот же разработчик смог разместить явно вредоносное приложение повторно», — говорит Лукас Стефанко.  

 

https://lh3.googleusercontent.com/ga3Qa4FFTx34pgbGY0DeFhJ2MF-zzTBwHLJipui2oEHfOlKCgci7RjPEgakeCS9j_a7OfynQmMKgD_80pcMhNnFsSU6WkRubZ0sr2L1gl3aZ8LXBXzVDDNvbFcVjXvdTlHl9Yfi6https://lh3.googleusercontent.com/7yWDwih8grNJ6YDT14AZjKkTuTiQCl-zQs1wQ37PuJe2yPoiIw0X9lGMgZ7KyZox6NeNdtKlTd-rKJqDqvnuANa6RZLS4A-BkjVtk5o7VTpbkfjGyXeNGbvo2h4drjMx6YJB7ozu 

Вредоносное приложение Radio Balouch появлялось в 

Google Play дважды

Radio Balouch, детектируемое продуктами ESET как Android/Spy.Agent.AOX, рекламировалось на отдельном сайте, а также в Instagram и YouTube. После удаления из Google Play оно осталось в альтернативных магазинах приложений.  

По мнению экспертов ESET, повторное появление вредоносного приложения Radio Balouch в магазине Google Play должно послужить сигналом и для команды Google, отвечающей за безопасность, и для пользователей Android.

«У инструмента для шпионажа с открытым исходным кодом AhMyth есть несколько модификаций с различным функционалом. Приложение Radio Balouch и другие версии на основе AhMyth в перспективе могут получить дополнительные функции, — считает Лукас Стефанко. — Если Google не улучшит возможности своей защиты, новый клон Radio Balouch, а также любые другие производные на базе AhMyth могут вновь попасть в Google Play».

Рекомендации ESET:

— используйте только официальные магазины приложений; 

— внимательно изучайте отзывы к каждому приложению, которое собираетесь установить;

— основной мерой защиты станет использование комплексных антивирусных продуктов для Android-устройств. 

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