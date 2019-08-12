В Минприроды рассказали о судьбе аккумуляторнога завода в Бресте

Аккумуляторный завод в Бресте могут запустить, если он выдержит нормы выбросов, определенных экологической экспертизой. Об этом 27 августа на пресс-конференции в Национальном пресс-центре заявил замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

Однако если завод не выполнит обязательства перерабатывать в год 13 156 т свинца при выбросе 3,05 кг по свинцу, Минприроды не разрешит ему войти в эксплуатацию. Если превышения будут значительны, заводу придется опять провести общественные обсуждения и вновь заявиться на изменения в проектную документацию.

Что касается Светлогорского ЦКК, то его готовят к замерам выброса метилмеркаптана. С запуском завода беленой целлюлозы в штатном режиме заработают постоянные измерения. Министерство настаивает, что никаких выбросов и запахов от завода не должно быть вообще.