Лента RSS
Подписаться на ленту
27 августа 2019, вторник, 20:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
27. 08. 2019

В Минске голый водитель стал виновником двойного ДТП

Источник фото: ГАИ Минска

В Минске утром 27 августа на улице Жиновича микроавтобус Volkswagen Multivan напротив дома 21 на улице Жиновича выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный у дороги автомобиль Volkswagen Passat, который от удара отбросило на Toyota Celica.

В результате ДТП водителей Volkswagen Passat и Volkswagen Multivan госпитализировали, сообщили в ГАИ.

На видео, снятом очевидцем аварии, видно, что водитель микроавтобуса в момент аварии был совершенно голым. По словам свидетелей, он был в неадекватном состоянии.

Это Интересно
Аварии, ДТП
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жизнь у нас интересная, но нервная. 
Поэтому мы веселые, но злые.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.