В Минске голый водитель стал виновником двойного ДТП

В Минске утром 27 августа на улице Жиновича микроавтобус Volkswagen Multivan напротив дома 21 на улице Жиновича выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный у дороги автомобиль Volkswagen Passat, который от удара отбросило на Toyota Celica.

В результате ДТП водителей Volkswagen Passat и Volkswagen Multivan госпитализировали, сообщили в ГАИ. На видео, снятом очевидцем аварии, видно, что водитель микроавтобуса в момент аварии был совершенно голым. По словам свидетелей, он был в неадекватном состоянии. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby