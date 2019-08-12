Лукашенко отказался ехать на мероприятия в память о начале Второй мировой войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко не приедет 1 сентября на мемориальные мероприятия в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Вместо него страну будет представлять посол в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщили в ведомстве.

При этом он выразил признательность президенту Польши за приглашение в адрес главы белорусского государства, однако причины отказа последнего не объяснил.

Польское издание «Rzeczpospolita» передает, что Александр Лукашенко не посетит Варшаву, так как в Польшу не пригласили президента России Владимира Путина.