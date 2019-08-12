В Беларуси будет до 30 градусов тепла

В среду, 28 августа, в Беларуси ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточной четверти слабый. Температура воздуха максимальная днем +23..+28°C, по юго-западу до +30°C. В Минске днем без осадков, температура воздуха утром +15..+17°C, днем около +26°C, вечером +18..+20°C.

По данным Белгидромета, 29 августа преимущественно без осадков, лишь днем по западу Брестской и Гродненской областей местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по западу до +16°С; максимальная днем +20..+27°С, по юго-западу до +29°С.

30 августа по западной половине республики местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, в западных районах до +18°С; максимальная днем +20..+27°С, по юго-западу до +29°С.