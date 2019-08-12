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28. 08. 2019

Соболенко обыграла Азаренко в первом круге US США

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) одержала победу над другой белоруской Викторией Азаренко (41) в первом круге открытого чемпионата США. Игра закончилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

В матче 1/32 финала Арина Соболенко встретится с Юлией Путинцевой (39) из России.

Ранее во второй раунд пробилась Александра Саснович (46), одолев американку Дженнифер Брэди (67) - 6:1, 4:6, 6:0. Ее следующей соперницей будет теннисистка из Туниса Унс Джабир (62).

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