Соболенко обыграла Азаренко в первом круге US США

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) одержала победу над другой белоруской Викторией Азаренко (41) в первом круге открытого чемпионата США. Игра закончилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

В матче 1/32 финала Арина Соболенко встретится с Юлией Путинцевой (39) из России. Ранее во второй раунд пробилась Александра Саснович (46), одолев американку Дженнифер Брэди (67) - 6:1, 4:6, 6:0. Ее следующей соперницей будет теннисистка из Туниса Унс Джабир (62). Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby