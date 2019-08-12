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28. 08. 2019

В Минске микроавтобус сбил мотоциклиста и уехал

Источник фото: ГАИ Минска

В Минске разыскивают водителя темного пассажирского микроавтобуса Volkswagen Crafter, который 19 августа около 11:35, двигаясь по улице Немига со стороны Городского Вала в направлении улицы Богдановича, вблизи дома № 3 столкнулся с мотоциклом Harley Davidson FLHR. Об этом сообщили в Минской ГАИ.

В результате столкновения водитель мотоцикла упал на проезжую часть, а мотоцикл продолжил движение прямо и врезался в металлическое ограждение.

Водитель микроавтобуса вышел из автомобиля, осмотрелся и уехал.

Очевидцев просят позвонить по телефонам 8017-239-30-14, 8029-115-48-76, 8017-222-17-17.

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