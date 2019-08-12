В Минске микроавтобус сбил мотоциклиста и уехал

В Минске разыскивают водителя темного пассажирского микроавтобуса Volkswagen Crafter, который 19 августа около 11:35, двигаясь по улице Немига со стороны Городского Вала в направлении улицы Богдановича, вблизи дома № 3 столкнулся с мотоциклом Harley Davidson FLHR. Об этом сообщили в Минской ГАИ.

В результате столкновения водитель мотоцикла упал на проезжую часть, а мотоцикл продолжил движение прямо и врезался в металлическое ограждение. Водитель микроавтобуса вышел из автомобиля, осмотрелся и уехал. Очевидцев просят позвонить по телефонам 8017-239-30-14, 8029-115-48-76, 8017-222-17-17. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby