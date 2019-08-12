Лента RSS
Подписаться на ленту
28 августа 2019, среда, 13:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
28. 08. 2019

Пропускную способность пункта пропуска «Урбаны» обещают увеличить почти в 4 раза

Пункт пропуска "Урбаны - Силене" на границе Беларуси и Латвии Источник фото: Telegraf.by

Масштабная реконструкция пункта пропуска «Урбаны» на границе с Латвией уже осуществлена на 60% и близится к завершению. Инфраструктура пункта пропуска модернизируется без его закрытия, все службы работают в штатном режиме, сообщили Телеграфу в Государственном таможенном комитете.

Уже введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс, в активной стадии строительства служебно-производственное  здание, здания служб санитарного, ветеринарного и фитоконтроля, пункта весогабаритного контроля, модули оформления транспортных средств.

также расширяется проезжая часть  между сопредельными пунктами пропуска до трех полос движения в каждом направлении, строятся пешеходные дорожки, устанавливается современный инспекционно-досмотровый комплекс. 

Реконструкция пункта пропуска реализуется  за счет средств ГТК и средств ЕС в рамках Программы трансграничного сотрудничества «Латвия – Литва – Беларусь» на 2014 – 2020 гг.

Второй пусковой комплекс планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2019 года, а в целом завершить реконструкцию в декабре 2020-го.

После ее завершения пропускная способность пункта пропуска увеличится почти в четыре раза - до 1000 автомобилей в сутки. А это особо актуально во время проведения Республикой Беларусь совместно с Латвией Чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 году.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жизнь у нас интересная, но нервная. 
Поэтому мы веселые, но злые.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.