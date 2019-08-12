Пропускную способность пункта пропуска «Урбаны» обещают увеличить почти в 4 раза

Масштабная реконструкция пункта пропуска «Урбаны» на границе с Латвией уже осуществлена на 60% и близится к завершению. Инфраструктура пункта пропуска модернизируется без его закрытия, все службы работают в штатном режиме, сообщили Телеграфу в Государственном таможенном комитете.

Уже введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс, в активной стадии строительства служебно-производственное здание, здания служб санитарного, ветеринарного и фитоконтроля, пункта весогабаритного контроля, модули оформления транспортных средств.

также расширяется проезжая часть между сопредельными пунктами пропуска до трех полос движения в каждом направлении, строятся пешеходные дорожки, устанавливается современный инспекционно-досмотровый комплекс.

Реконструкция пункта пропуска реализуется за счет средств ГТК и средств ЕС в рамках Программы трансграничного сотрудничества «Латвия – Литва – Беларусь» на 2014 – 2020 гг.

Второй пусковой комплекс планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2019 года, а в целом завершить реконструкцию в декабре 2020-го.

После ее завершения пропускная способность пункта пропуска увеличится почти в четыре раза - до 1000 автомобилей в сутки. А это особо актуально во время проведения Республикой Беларусь совместно с Латвией Чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 году.