Лукашенко: в торгово-экономических отношениях с Турцией «какая-то неразбериха»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 августа на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что странам необходимо систематизировать торгово-экономические отношения и существенно нарастить товарооборот. При этом он отметил, что у Беларуси «очень хорошие отношения с Турецкой Республикой».

Однако, по его словам, в торгово-экономических отношениях «какая-то неразбериха». Президент призвал подключить к выработке надежного плана действий для увеличения товарооборота межправительственную комиссию и посольства двух стран. Мевлют Чавушоглу отметил, что его визит нацелен на то, чтобы совместно с МИД Беларуси выработать конкретные действия для достижения тех целей, которые были поставлены ранее президентами. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby