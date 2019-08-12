Генпрокурор рассказал, как милиционеры фальсифицировали дела за наркотики

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк 28 августа перед заседанием республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией заявил о необходимости выработать тактику по исправлению недостатков в деятельности правоохранительных органов.

По его словам, среди них есть очень серьезные, передает БелТА.

Говоря о провокациях со стороны правоохранителей, генпрокурор назвал их мерзкими, но заявил, что «суд никогда таких доказательств не примет». Тем не менее, по его словам, в условиях латентности ряда преступлений необходим оперативный эксперимент.

Александр Конюк признал, что многие проблемные вопросы в работе правоохранителей не решаются годами. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется по старым шаблонам и не ориентирована на предупреждение преступлений, устранение причин и условий их совершения. А в сфере незаконного оборота наркотиков даже выявлена фальсификация материалов. Так, бывший глава отдела наркоконтроля Ленинского РОВД Могилева для улучшения показателей работы провоцировал граждан покупать и употреблять наркотики для их задержания и привлечения к уголовной ответственности.

В области финансовых расследований показатели работы нередко формируются, выявляя малозначительные противоправные деяния. Так, в отношении специалиста администрации одного из районов Минска возбудили 31 уголовное дело, в том числе за получение в качестве взятки елочных игрушек, коробки конфет и торта.

Много нареканий к неполноте доследственных проверок. Иногда волокита приводила к повторным преступлениям, в том числе убийствам.