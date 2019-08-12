В Копыль приходит «Санта». На открытии магазина раздадут мороженое

В Копыле 30 августа в 14 часов открывается первый в городе магазин сети «Санта». Ритейлер построил целое здание на улице Тракторной, 1а, а в торговом зале обустроил уголок скандинавской рыбы, зону для гурманов, пекарню и пиццерию. Покупатели на открытии получат 300 пачек бесплатного мороженого.

Магазин выполнен по современным европейским стандартам. На фасаде здания установлены панели небесного цвета панели и белая вывеска, что подчеркивает связь с экологией и натуральными продуктами. Внутри уютно и просторно: для посетителей обустроены широкие проходы, дружелюбная навигация и светлый интерьер в скандинавском стиле.

Площадь магазина составляет порядка 400 «квадратов», на которых представят более 7000 наименований товаров. В торговом зале поставили мощное оборудование мировых брендов, чтобы лучше сохранить вкус и свежесть продуктов.

В магазине появятся все привычные отделы, в том числе мясной и молочный. Большим будет ассортимент рыбы и морепродуктов из вод Скандинавии. Кроме того, здесь обеспечат богатый выбор фруктов и овощей.

Для покупателей также будет работать отдел кулинарии с полуфабрикатами и готовыми блюдами, в том числе салатами и суши. На гриле в это время будут жариться куриные ножки и крылья. Предусмотрена и собственная пекарня, где станут выпекать сдобу из собственного теста. Будет здесь и своя пиццерия, где популярное итальянское блюдо приготовят на месте всего за 5,95 рубля.

Открытие будет праздничным. Первым покупателям раздадут бесплатное мороженое, а детям – еще и синие шары. На площадке перед магазином создавать настроение будут ведущий и ростовые куклы. Для всех желающих проведут конкурсы с призами.

Первый в Копыле магазин «Санта» откроется 30 августа в 14 часов на улице Тракторной, 1а.

Напомним, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит около 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 3,5 тыс. человек.