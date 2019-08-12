Последние дни лета будут жаркими

В четверг, 29 августа, в Беларуси ожидается преобладание малооблачной погоды. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в крайних западных районах страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +22.. +28°С, по юго-западу +29 ..+31°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +16.. +18 °С, днем +24.. +26 °С, вечером +18.. +20 °С.

По данным Белгидромета, 30 августа погоду в стране будет определять фронтальный раздел, смещающийся с территории Польши. Поэтому в Беларуси ожидается увеличение облачности. Местами, а по Минской и Витебской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +9°С по востоку до +19°С по юго-западу страны, днем +21..+28°С, по юго-западу +29..+30°С.

31 августа влияние фронтального раздела сохраниться по восточной половине страны, на западные регионы нашей республики распространится область повышенного атмосферного давления с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Местами по восточной половине кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов слабые туманы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+17°С, днем +22..+29°С.