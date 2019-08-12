В белорусских школах детей будут готовить к службе в армии

В белорусских школах планируется ввести факультатив о профессиях, связанных с обеспечением безопасности государства, - "Школа юных защитников Отечества". Об этом сообщили в министерстве образования Беларуси. Разработали курс совместно министерства обороны и образования для того, чтобы улучшить подготовку молодежи к службе в армии.

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Также планируется расширить практику проведения занятий со школьниками в воинских частях и увеличить количество военно-патриотических классов, ученики которых будут осваивать основы военного дела и навыки владения стрелковым оружием.

Кроме того, в стране открыты 33 центра допризывной подготовки. Приказом министра обороны за всеми школами и центрами допризывной подготовки закреплены соединения, воинские части, военные учебные заведения и военные кафедры.

Актуализирована и программа предмета "Допризывная и медицинская подготовка".