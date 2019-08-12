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29. 08. 2019

Советник Трампа летит в Минск выказать поддержку Беларуси

29 августа в Минск прилетит советник президента США по вопросам национальной безоспаности Джон Болтон. Как сообщили в Twitter-аккаунте американского посольства в Минске, политик встретится с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.

В Минске Джон Болтон планирует обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитету и независимости Беларуси.

«Жду укрепления наших дипломатических и экономических связей», - отметил в Twitter сам Джон Болтон, анонсировав свои визиты в Минск и Кишинев.

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