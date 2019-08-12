БАТЭ сыграет ответный матч против «Астаны»

29 августа в 20:00 на "Борисов-Арене" начнется ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА. Местный клуб БАТЭ будет принимать у себя дома казахстанскую "Астану" из Нур-Султана.

Неделю назад борисовчане проиграли на выезде со счетом 0:3. И теперь для выхода в групповой раунд турнира им придется очень сильно постараться.

«БАТЭ в своей истории видел многих соперников из разных стран, были отрицательные исходы, во время матчей мы пропускали - и требовалось забивать трижды. Случалось всякое. Одному только Богу известно, как сложится ответный матч с "Астаной". Но мы готовы», - отметил на пресс-конференции 28 августа тренер желто-синих Алексей Бага.