Активные переговоры с Россией по газу начнутся осенью

Активная фаза переговоров с Россией по цене на газ с 1 января 2020 года пройдет с сентября по ноябрь. Об этом 29 августа сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Сейчас белорусская сторона готовит очередные предложения.

По словам министра, предложения Минска внесут дополнительно на рассмотрение правительства России и профильного министерства. Планируется представить различные подходы, в том числе по вопросу изменения формулы цены на газ, передает БелТА.

Виктор Каранкевич также заявил, что в проекте программы действий по интеграции в Союзном государстве заложены подходы по развитию сотрудничества в электроэнергетике и газовой сфере.