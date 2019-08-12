Детский благотворительный забег МТС и ЮНИСЕФ пройдет на основной трассе Минского полумарафона

Компания МТС и Детский фонд ЮНИСЕФ проведут благотворительный детский забег в рамках Минского полумарафона в новом формате. Впервые он пройдет на основной трассе. Длина дистанции составит 500 метров.

Принять участие в спортивном марафоне, который пройдет 15 сентября, могут дети от 3 до 13 лет. Для этого нужно обязательно зарегистрироваться на сайте ЮНИСЕФ. Участие в забеге бесплатное, при этом по желанию родители могут сделать благотворительный взнос в пользу программы детского фонда «Семья каждому ребенку» и получить футболку с символикой забега.

Самые маленькие участники акции #ДетиДетям могут преодолеть дистанцию вместе с родителями, старшими братьями и сестрами. На финише все получат «медали чемпиона». Также у Дворца спорта будет работать площадка МТС и ЮНИСЕФ, где можно поучаствовать в конкурсах и сделать фото на память.

«Дети не желают оставаться в стороне и это обосновано, ведь Минский полумарафон — знаковое событие для столицы. Мы хотим, чтобы этот прекрасный спортивный проект рос и расширялся. Это может произойти за счет включения в забеги разных возрастных групп. А поскольку группа, с которой мы работаем — это дети и подростки, мы с нашими партнерами решили, почему бы не сделать их частью этого праздника», — подчеркнул представитель Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар.

«Мы уверены, что каждому по силам хотя бы немного изменить мир к лучшему, Детские благотворительные забеги МТС и ЮНИСЕФ — это возможность для детей и родителей не только с пользой провести время, но и помочь тем, кто действительно в этом нуждается. Мы благодарны Белорусской федерации легкой атлетики за то, что поддержали нашу инициативу. Такой масштабный благотворительный детский забег в рамках Минского полумарафона может стать началом доброй традиции. И мы будем рады каждому, кто выйдет на старт и своим примером покажет, что помогать действительно просто», — отметила руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Виктория Здярская.