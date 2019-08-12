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29. 08. 2019

В Бобруйске на переходе погибла женщина

Источник фото: МВД

В Бобруйске возле дома №5 по улице Светлогорское шоссе погибла женщина-пешеход, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как рассказала пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, погибшая, световозвращающими элементами обозначена не была.

Женщина попала под колеса Toyota под управлением другой бобруйчанки.

Личность погибшей и все обстоятельства произошедшего выясняются. Водитель была трезвой.

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