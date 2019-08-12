Немецкий депутат надеется, что Беларусь и ЕС упростят визовый режим к февралю

Член комитета по международным делам немецкого бундестага Барбара Хендрикс, которая 26 августа прибыла в Минск с трехдневным визитом в составе немецкой парламентской делегации, на своей странице в Facebook рассказала о перспективах упрощения визового режима между ЕС и Беларусью.
«Я уверена, что запланированное соглашение об упрощении визового режима в предстоящем феврале вступит в силу и будет наполнено реальным содержанием», - сказала она.
По ее мнению, Беларусь ищет контакты с европейскими странами.
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