Немецкий депутат надеется, что Беларусь и ЕС упростят визовый режим к февралю

Член комитета по международным делам немецкого бундестага Барбара Хендрикс, которая 26 августа прибыла в Минск с трехдневным визитом в составе немецкой парламентской делегации, на своей странице в Facebook рассказала о перспективах упрощения визового режима между ЕС и Беларусью.

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«Я уверена, что запланированное соглашение об упрощении визового режима в предстоящем феврале вступит в силу и будет наполнено реальным содержанием», - сказала она.

По ее мнению, Беларусь ищет контакты с европейскими странами.