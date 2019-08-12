Лента RSS
Подписаться на ленту
29 августа 2019, четверг, 12:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,3
29. 08. 2019

Немецкий депутат надеется, что Беларусь и ЕС упростят визовый режим к февралю

Член комитета по международным делам немецкого бундестага Барбара Хендрикс, которая 26 августа прибыла в Минск с трехдневным визитом в составе немецкой парламентской делегации, на своей странице в Facebook рассказала о перспективах упрощения визового режима между ЕС и Беларусью.

смотрите также Советник Трампа летит в Минск выказать поддержку Беларуси

«Я уверена, что запланированное соглашение об упрощении визового режима в предстоящем феврале вступит в силу и будет наполнено реальным содержанием», - сказала она.

По ее мнению, Беларусь ищет контакты с европейскими странами.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На собеседованиях я бы задавала один-единственный вопрос — считаете ли вы приемлемым разогревать рыбные котлеты в микроволновке на офисной кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.