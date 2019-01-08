Трамп предложил Путину помощь в борьбе с пожарами

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и предложил РФ помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Об этом 1 августа сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.

В сообщении пресс-службы Кремля указано, что Путин оценил предложение Трампа как "залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения двух стран".

Президент РФ выразил благодарность Трампу "за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке" и заверил, что российская сторона при необходимости им воспользуется.

Путин также проинформировал американского лидера, что в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.

Подчеркивается, что президенты двух стран договорились о продолжении контактов.