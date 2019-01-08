Власти США узнали о смерти сына бен Ладена − СМИ

США получили разведданные о том, что сын Усамы бен Ладена, Хамза, умер. Об этом в среду, 31 июля, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

При этом, американский президент Дональд Трамп отказался прокомментировать журналистам сообщения о смерти этого человека.

Отмечается, что в последний раз Аль-Каида публиковала заявление от лица сына бен Ладена в 2018 году. Тогда он угрожал Саудовской Аравии и призывал жителей Аравийского полуострова к восстанию.

Хамза бен Ладен, предположительно, родился в 1989 году. Его отец в 1996 году отправился в Афганистан, где объявил войну США.

В 2011 Усама бен Ладен погиб в Пакистане в ходе спецоперации американский войск специального назначения.

Напомним, в январе 2017 года Хамза бен Ладен был объявлен Госдепартаментом США особо опасным международным террористом . В феврале 2019 года за информацию о его местонахождении обещали миллион долларов.

Саудовская Аравия лишила подданства сына бен Ладена

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Источник: korrespondent.net