США ввели санкции против главы МИД Ирана

США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что его имя содержится в перечне, опубликованном на сайте Министерства финансов страны.
"Джавад Зариф реализует безрассудную политику Верховного лидера Ирана и является основным представителем режима во всем мире. США посылают четкий сигнал иранскому режиму, что его недавнее поведение совершенно неприемлемо", − заявил министр финансов Стивен Мнучин.
Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. При этом не известно, есть ли у главы МИД Ирана какие-либо активы на территории США. Сам он заверяет, что активы за рубежом у него отсутствуют.
"Причина, по которой США внесли меня (в санкционный список − ред.), заключается в том, что я являюсь основным представителем Ирана в мире... Это не повлияет на меня или мою семью, поскольку у меня нет собственности или интересов за пределами Ирана. Спасибо за то, что считаете меня большой угрозой своей повестке", − написал Зариф в Twitter.
Напомним, 24 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций против Ирана.
Как сообщал Корреспондент.net, отношения между Вашингтоном и Тегераном ухудшились в прошлом году, когда Трамп вышел из ядерного соглашения.
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Источник: korrespondent.net
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