США ввели санкции против главы МИД Ирана

США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что его имя содержится в перечне, опубликованном на сайте Министерства финансов страны.

"Джавад Зариф реализует безрассудную политику Верховного лидера Ирана и является основным представителем режима во всем мире. США посылают четкий сигнал иранскому режиму, что его недавнее поведение совершенно неприемлемо", − заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. При этом не известно, есть ли у главы МИД Ирана какие-либо активы на территории США. Сам он заверяет, что активы за рубежом у него отсутствуют.

По данным агентства, Вашингтон больше не считает главу МИД Ирана приоритетным контактом и в будущем США предпочтут общение с теми, кто принимает решения.

"Он был контактом предыдущей администрации на ядерных переговорах. Мы вышли из СВПД более года назад, и не считаем его нашим приоритетным контактом. Если у нас будут контакты с Ираном, мы предпочтем контакты с кем-то, кто является значительной фигурой, принимающей решения", − заявил журналистам высокопоставленный сотрудник американской администрации.

Также он указал, что США будут принимать решение о возможности поездок Зарифа на мероприятия ООН по ситуации.

Сам глава МИД Ирана подчеркнул, что Вашингтон считает его угрозой американской повестке.



"Причина, по которой США внесли меня (в санкционный список − ред.), заключается в том, что я являюсь основным представителем Ирана в мире... Это не повлияет на меня или мою семью, поскольку у меня нет собственности или интересов за пределами Ирана. Спасибо за то, что считаете меня большой угрозой своей повестке", − написал Зариф в Twitter.

Напомним, 24 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций против Ирана.

Как сообщал Корреспондент.net, отношения между Вашингтоном и Тегераном ухудшились в прошлом году, когда Трамп вышел из ядерного соглашения.

Ситуация обострилась в мае, после того, как четыре судна и нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись нападению возле Ормузского пролива. В июне атака на танкеры повторилась в Оманском заливе.

Вашингтон обвиняет в инцидентах Тегеран, который категорически отрицает свою причастность.

После потери американского беспилотника, который сбила иранская ракета над Ормузским проливом, Трамп готов был нанести удар по Ирану, однако передумал в последний момент.

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Источник: korrespondent.net