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01. 08. 2019

Трамп разочарован действиями главы ФРС

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл снова "разочаровал нас". Об этом американский лидер написал в Twitter 31 июля.

"Рынок хотел услышать от Пауэлла и ФРС, что речь идет о начале длительного и решительного цикла снижения ставок, и (США) будут идти наравне с Китаем, Евросоюзом и другими странами мира. Как обычно, Пауэлл разочаровал нас", − подчеркнул Трамп.

При этом он указал, что Пауэлл "по крайней мере завершает программу количественного ужесточения".

"В любом случае мы выигрываем, но я, конечно же, не получил особой помощи от Федерального резерва", − добавил президент США.

Напомним, 31 июля ФРС впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку до 2-2,25%. Как указал Пауэлл, речь не идет о продолжительном цикле понижения ставки, хотя не стал отрицать, что регулятор может понизить ее еще раз в этом году.

Ранее Трамп заявил, что единственная проблема экономики США – это Федеральная резервная система страны. 

Также он назвал повышение ключевой ставки ФРС главной угрозой успехам своего президентского срока. 

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Источник: korrespondent.net

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