Сенат США утвердил кандидатуру постпреда при ООН

Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность поспреда страны при ООН. Об этом в четверг, 1 августа, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что назначение 57-летней Крафт поддержали 57 сенаторов, против высказались 34.

Демократы в процессе утверждения критиковали ее за недостаток опыта во внешней политике. Они также указали, что будучи послом США в Канаде, Крафт пренебрегала своими обязанностями и отсутствовала в этой стране более 350 дней за 21 месяц работы.

Напомним, ранее Келли Крафт была послом США в Канаде, а до того занималась предпринимательской деятельностью в штате Кентукки. Она жена миллиардера Джо Крафта, руководителя одного из крупнейших угледобывающих предприятий США.

Супруги являются донорами Республиканской партии. В мае кандидатуру Крафт вынес на утверждение президент США Дональд Трамп. Предыдущим постпредом США при ООН была Никки Хейли, которая в октябре 2018 года объявила об уходе с поста. Официально она уволилась в конце прошлого года. В середине февраля 2019 года Трамп выдвинул на должность постпреда при ООН главу пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт, однако она отказалась от поста.

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Источник: korrespondent.net