Три страны ЕС запросили закрытую встречу по КНДР в Совбезе ООН

Великобритания, Франция и Германия запросили проведение закрытого заседания в Совбезе ООН из-за КНДР. Об этом в четверг, 1 августа, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что постоянные представительства "европейских стран запросили провести закрытое заседание Совета Безопасности ООН" в связи с недавними пусками ракет в Северной Корее.

Напомним, резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР проводить пуски ракет с использованием баллистических технологий.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что утром 31 июля Северная Корея испытала две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

Также на прошлой неделе КНДР осуществила пуски двух аналогичных баллистических ракет в том же районе.

В Северной Корее заявили, что в среду был проведен испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа.

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Источник: korrespondent.net