США и Китай продолжат торговые переговоры в сентябре

По итогам очередного раунда американо-китайских торговых переговоров в Шанхае стороны договорились встретиться в сентябре на территории США. Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что Белый дом назвал прошедшие переговоры конструктивными. Стороны обсудили "принудительную передачу технологий, право интеллектуальной собственности, услуги, нетарифные барьеры и сельское хозяйство".

"Китайская сторона подтвердила свою приверженность увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции США", – указали в американской администрации.

В заявлении Белого дома также указано, что США ожидают продолжения переговоров по торговому соглашению, обязательному для исполнения, в Вашингтоне в начале сентября.

Китайские СМИ подчеркнули, что переговоры были "откровенными, высокоэффективными и конструктивными" и что участники переговоров обсудили "вопрос об увеличении китайских закупок сельскохозяйственной продукции США".

Как сообщал Корреспондент.net , последний раунд переговоров США и Китая по торговым вопросам завершился раньше намеченного срока.

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Источник: korrespondent.net