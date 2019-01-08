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01. 08. 2019

Итоги 31.07: Падение курса $ и ультиматум Кабмину

Центризбирком признал избранными 134 нардепа

Центральная избирательная комиссия продолжила принятие и объявление протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду и признала избранными депутатами победивших в 50 мажоритарных округах.

Таким образом, по состоянию на 31 июля ЦИК признала избранными 134 народных депутата.

КПВВ Гнутово закрыли из-за взрывов

На контрольном пункте въезда-выезда Гнутово временно ввели "красный" режим и прекратили работу. Отмечается, что в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава и от огня детонируют неразорванные боеприпасы.

Президент назначил нового губернатора Черкасской области

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Шевченко новым губернатором Черкасской области. Глава государства призвал активистов обращаться к Шевченко с проблемами и пообещал "поменять главу, если что-то будет не так".

Укрзализныця выдвинула требование Кабмину

Директор по развитию бизнеса Укрзализныци Андрей Рязанцев заявил, что компания уменьшит объемы пассажирских перевозок, если Кабмин не согласует изменения в Налоговом кодексе по уменьшению ставки налога на землю.

По его словам, в Налоговый кодекс внесли изменения, согласно которым "предприятие дополнительно отяготили налогом в сумме трех миллиардов гривен".

Курс доллара в обменниках упал ниже 25 гривен

Наличный курс доллара упал ниже психологической отметки в 25 гривен. 

Так, в обменных пунктах киевских банков курс продажи понизился до 25,19 UAH/USD, а курс покупки до 24,79 UAH/USD. 

При этом Минфин раскритиковал действия Нацбанка за укрепление гривны.

Активисты устроли акцию в годовщину убийства Гандзюк 

В годовщину нападения на Екатерину Гандзюк друзья убитой активистки зажгли дымовые шашки под управлением областной полиции в Херсоне.

Корреспондент.net разбирался, как идет расследование резонансного дела.

ВСУ получили новую партию танков

Львовский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных танков Т-64БВ и Т-72Б, а также капитально отремонтированных БРЭМ-1 и ГПМ-54.

Отмечается, что в текущем году еще предстоит отремонтировать более 70 единиц техники различных видов и передать ее армии.

Филарет обратился в суд из-за ликвидации УПЦ КП

Почетный патриарх Филарет подал иск в суд против Министерства культуры, которое "незаконно" сняло с регистрации Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

Федрезерв США впервые с 2008 года снизил базовую ставку

Федеральная резервная система США понизила базовую процентную ставку на 25 б. п., до 2-2,25%, впервые со времен глобального финансового кризиса.

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Источник: korrespondent.net

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