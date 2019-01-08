Итоги 31.07: Падение курса $ и ультиматум Кабмину

Центризбирком признал избранными 134 нардепа
Центральная избирательная комиссия продолжила принятие и объявление протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду и признала избранными депутатами победивших в 50 мажоритарных округах.
Таким образом, по состоянию на 31 июля ЦИК признала избранными 134 народных депутата.
КПВВ Гнутово закрыли из-за взрывов
На контрольном пункте въезда-выезда Гнутово временно ввели "красный" режим и прекратили работу. Отмечается, что в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава и от огня детонируют неразорванные боеприпасы.
Президент назначил нового губернатора Черкасской области
Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Шевченко новым губернатором Черкасской области. Глава государства призвал активистов обращаться к Шевченко с проблемами и пообещал "поменять главу, если что-то будет не так".
Укрзализныця выдвинула требование Кабмину
Директор по развитию бизнеса Укрзализныци Андрей Рязанцев заявил, что компания уменьшит объемы пассажирских перевозок, если Кабмин не согласует изменения в Налоговом кодексе по уменьшению ставки налога на землю.
По его словам, в Налоговый кодекс внесли изменения, согласно которым "предприятие дополнительно отяготили налогом в сумме трех миллиардов гривен".
Курс доллара в обменниках упал ниже 25 гривен
Наличный курс доллара упал ниже психологической отметки в 25 гривен.
Так, в обменных пунктах киевских банков курс продажи понизился до 25,19 UAH/USD, а курс покупки до 24,79 UAH/USD.
При этом Минфин раскритиковал действия Нацбанка за укрепление гривны.
Активисты устроли акцию в годовщину убийства Гандзюк
В годовщину нападения на Екатерину Гандзюк друзья убитой активистки зажгли дымовые шашки под управлением областной полиции в Херсоне.
Корреспондент.net разбирался, как идет расследование резонансного дела.
ВСУ получили новую партию танков
Львовский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных танков Т-64БВ и Т-72Б, а также капитально отремонтированных БРЭМ-1 и ГПМ-54.
Отмечается, что в текущем году еще предстоит отремонтировать более 70 единиц техники различных видов и передать ее армии.
Филарет обратился в суд из-за ликвидации УПЦ КП
Почетный патриарх Филарет подал иск в суд против Министерства культуры, которое "незаконно" сняло с регистрации Украинскую православную церковь Киевского патриархата.
Федрезерв США впервые с 2008 года снизил базовую ставку
Федеральная резервная система США понизила базовую процентную ставку на 25 б. п., до 2-2,25%, впервые со времен глобального финансового кризиса.
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Источник: korrespondent.net
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