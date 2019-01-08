Штаб ООС: Сепаратисты активизировали обстрелы

На Донбассе за прошедшие сутки, 31 июля, сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщают в пресс-службе операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что противник стрелял: дважды рядом с Песками - из подствольного гранатомета; вблизи Водянного - из стрелкового оружия; два раза неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; на окрестности Широкиного - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Богдановка - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета; рядом Паврополя - из стрелкового оружия; вблизи Гнутового - из миномета калибра 82 мм; вблизи Золотого-4 - из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета.

За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.

С начала текущих суток сепаратисты уже дважды обстреляли позиции украинских военных вблизи Паврополя и Попасной. О погибших или раненых не сообщается.

Напомним, в ночь на 21 июля на Донбассе вступило в силу очередное перемирие, названное "хлебным". Был введен бессрочный запрет на любое ведение огня. Договоренности об этом Трехсторонняя контактная группа достигла в Минске 17 июля.

Также сообщалось, что за время весеннего перемирия Украина потеряла почти полсотни военных, более 300 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net