Падение истребителя в Калифорнии: пострадали семь туристов

По меньшей мере семеро посетителей национального парка Долина смерти пострадали в результате катастрофы многоцелевого истребителя в штате Калифорния. Об этом сообщает CNN.

По данным телекомпании, самолет разбился в так называемом каньоне Звездных войн, находящемся в Долине смерти неподалеку от базы ВМС США Чайна-Лейк.

Телекомпания приводит слова представителя этого заповедника, который подчеркнул, что в результате крушения истребителя "семеро посетителей получили незначительные травмы". Каньон крайне популярен среди любителей авиации, которые приезжают туда понаблюдать за тренировочными полетами.

Представитель авиаполка многоцелевых ударных истребителей Лидия Бокк подчеркнула, что на данный момент на месте крушения ведется "поисково-спасательная операция, но о состоянии летчика ничего неизвестно". "Ведется расследование", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии упал истребитель F/A-18. О судьбе тех, кто был на борту воздушного судна, пока не сообщается. Также не уточняется их численность.

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Источник: korrespondent.net