Лента RSS
Подписаться на ленту
01 августа 2019, четверг, 10:34
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
01. 08. 2019

В Лисичанске отключили водоканал из-за долгов

В городе Лисичанск в Луганской области 31 июля вследствие задолженности была отключена насосная станция. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что была отключена насосная станция Лисичанскводоканал.

"Без водоснабжения осталась часть города (около 13 тыс. абонентов). Вода к потребителям поступает самотеком. 1 августа запланировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине целому городу отключили воду из-за долгов. Горожане задолжали водоканалу за услуги, а тот, в свою очередь, не смог рассчитаться за потребленную электроэнергию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Алло, бабуля, твоя дочь орёт на меня! Приедь, разберись!
 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.