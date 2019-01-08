В Лисичанске отключили водоканал из-за долгов

В городе Лисичанск в Луганской области 31 июля вследствие задолженности была отключена насосная станция. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что была отключена насосная станция Лисичанскводоканал.

"Без водоснабжения осталась часть города (около 13 тыс. абонентов). Вода к потребителям поступает самотеком. 1 августа запланировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине целому городу отключили воду из-за долгов. Горожане задолжали водоканалу за услуги, а тот, в свою очередь, не смог рассчитаться за потребленную электроэнергию.

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Источник: korrespondent.net