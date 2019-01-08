Зеленский показал новое фото из спортзала

Президент Владимир Зеленский опубликовал новое фото из спортзала, где он занимается. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро", – написал он.

Как известно, президент Украины любит заниматься в спортзале рано утром, перед началом рабочего дня. Об этом ранее рассказывал заместитель главы президентской администрации Сергей Трофимов. По его словам, президент раньше всех приезжает на Банковую, чтобы успеть потренироваться. Он отметил, что у Зеленского гораздо более жесткий график, чем у всех сотрудников Офиса – в первые дни президентства даже засиживались до 1-2 часов ночи.

Напомним, Зеленский уже показал фото из спортзала на Банковой. Нв фото - Владимир Зеленский и глава Администрации президента Андрей Богдан занимаются спортом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net