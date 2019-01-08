Порошенко назвал назначение Гладковского ошибкой

Пятый президент Украины Петр Порошенко признал, что назначение своего соратника Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны было ошибочным. Об этом он сказал в интервью Украинской правде, которое было опубликовано в четверг, 1 августа.

О своей кадровой ошибке Порошенко сказал отвечая на вопрос журналиста.

"Кадровая? Конечно, если я его уволил, то увольнением я ее и исправлял ... Есть ошибки? Есть. Но позиция такая, что у нас действия должны быть эффективными. Человек, в независимости от того, близок ли он к президенту, если он совершил ошибку или преступление, то, если это ошибка - увольнение, если преступление - тюрьма. В этом заключается принцип", - сказал Порошенко.

Он также признал, что скандал с Гладковским ударил по его рейтингу.

"Не знаю [сколько], но потеряли. Это больно особенно в связи с тем, что я не имею к этому абсолютно никакого отношения. От слова "совсем", - добавил экс-президент.

Порошенко также сказал, что сейчас не поддерживает отношения с Гладковским.

"Нет. Я же сказал вам и подтверждаю это сейчас: в последний раз я видел его на заседании СНБО, где его уволил. И по телефону не общался ... Он должен объяснить обществу, что там случилось. Еще раз хочу подчеркнуть, если у вас есть претензии, передайте их в суд и привлеките к ответственности. Я считаю, что это недопустимо, когда восемь месяцев идут одни разговоры без каких-либо дел в суде. Это означает только одно - или чего-то не было, или это было использовано, как технология. Все.", - сказал Порошенко.

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Источник: korrespondent.net