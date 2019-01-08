У жителя Закарпатья обнаружили арсенал оружия

В Закарпатской области разоблачили в сбыте оружия жителя Хуста. Дома мужчина хранил целый арсенал. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Так, в ходе осуществления контроля за совершением преступления в производстве, открытом по факту незаконного обращения с оружием, правоохранители вышли на сбытчиков опасных предметов.

Работниками полиции задокументированы факты сбыта 60-летним жителем Хуста двух единиц нарезного огнестрельного оружия, а именно пистолета-пулемета Судаева с боевыми патронами к нему калибра 7,62 мм в количестве 25 шт. и бельгийского пистолета-револьвера Лефоше, калибра 9 мм.

Кроме того, во время обыска помещений по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли более 30 000 гривен, которые последний получил от реализации пулемета и револьвера, 22 пистолета разной маркировки и разного калибра, 6 винтовок различной маркировки и калибра, в том числе с прицелом, 4 оптических прицела с различной маркировкой, 5 устройств для отливки пуль, 5 магазинов к пистолетам, 1200 патронов к указанному оружию, комплектующие к оружию, приборы для переработки оружия, а также литературу об изготовлении и переработке оружия.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее на Донбассе у наркодельца изъяли арсенал боеприпасов. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

А в озере Львова обнаружили пакет с гранатами. Были изъяты восемь гранат РГД и три гранаты Ф-1. Все они были с запалами.

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Источник: korrespondent.net