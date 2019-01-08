Платежный баланс в июне сведен с дефицитом

Дефицит текущего счета платежного баланса в июне 2019 года составил 432 млн долларов, или 3.6% от ВВП. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Для сравнения в июне прошлого года дефицит составлял лишь 126 млн долларов, или 1.2% от ВВП.

При этом импорт товаров в июне вырос на 6.6%, а их экспорт сократился на 5.6%.

В мае 2019 экспорт товаров вырос на 14.4%, а их импорт - на 8.4%.

За январь - июнь 2019 дефицит текущего счета составил 221 млн долларов, или 0.3% от ВВП (за шесть месяцев 2018 - 652 млн долларов, или 1.1% от ВВП).

Объемы экспорта товаров составили 3.3 млрд долларов.

Основным фактором их сокращения стало уменьшение экспорта черных и цветных металлов (на 21.9%).

Объемы импорта товаров составили 4.6 млрд долларов. Объемы энергетического импорта сократились на 10.0% (в мае выросли на 4.6%). Объемы неэнергетического импорта выросли на 13.1% (в мае - на 9.7%).

Больше всего среди неэнергетического импорта вырос импорт продукции машиностроения (на 28.2%).

Чистые заимствования от внешнего сектора (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в июне составили 430 млн долларов (в июне 2018 - 126 млн долларов).

Профицит сводного платежного баланса составил 1,2 млрд долларов (в июне 2018 - 23 млн долларов).

Это позволило одновременно увеличить международные резервы (на 1.1 млрд долларов) и осуществить выплату долга перед МВФ (158 млн долларов).

По состоянию на 1 июля 2019 объем международных резервов составил 20.6 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение более трех месяцев.

Напомним, в марте платежный баланс Украины вышел в плюс на $652 млн. Тогда экспорт товаров рос более высокими темпами, чем их импорт.

А по итогам двух первых месяцев 2019 года дефицит платежного баланса Украины вырос на 61,2% – до $316 млн. Он составил в январе $68 млн, а в феврале $248 млн.

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Источник: korrespondent.net