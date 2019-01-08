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01. 08. 2019

У Зеленского назвали сроки формирования Кабмина

Новый состав Кабинета министров будет сформирован в первые дни работы Верховной рады. Об этом в четверг, 1 августа, заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус в эфире канала 1+1.

По его словам, первое заседание новой Рады будет в начале сентября.

"Все будет очень быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы парламента. Я в этом убежден", - сказал Герус.

Ранее в офисе президента заявляли, что новый состав Рады в первый день работы должен устранить препятствия работе следователей.

Как сообщалось, первое заседание Верховной Рады девятого созыва планируют провести в конце августа – начале сентября. 

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Источник: korrespondent.net

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