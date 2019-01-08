В Черновцах эвакуируют людей из ОГА, мэрии и университета

В Черновцах полиция проверяет сообщение о заминировании Черновицкой ОГА, городского совета и центрального корпуса университета. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает пресс-служба полиции области.

Соответствующее анонимное сообщение поступило дежурному ГСЧС, который передал информацию полиции.

"Речь шла о том, что в 14:00 произойдет взрыв в зданиях облгосадминистрации, городского совета и в центральном корпусе Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича", - говорится в сообщении.

По указанным адресам немедленно направлены наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехнической и кинологической службы.

Правоохранители проводят эвакуацию людей из указанных объектов и проверяют помещения и прилегающие территории на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, накануне во Львове "заминировали" все больницы, детсады, гостиницы и церкви. Правоохранители зафиксировали сообщение, однако массовой эвакуации в городе не было.

А в Киеве "заминировали" гипермаркет из-за мести охранникам. Псевдоминера задержали, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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Источник: korrespondent.net