Лента RSS
Подписаться на ленту
01 августа 2019, четверг, 13:42
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
01. 08. 2019

В Черновцах эвакуируют людей из ОГА, мэрии и университета

В Черновцах полиция проверяет сообщение о заминировании Черновицкой ОГА, городского совета и центрального корпуса университета. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает пресс-служба полиции области.

Соответствующее анонимное сообщение поступило дежурному ГСЧС, который передал информацию полиции.

"Речь шла о том, что в 14:00 произойдет взрыв в зданиях облгосадминистрации, городского совета и в центральном корпусе Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича", - говорится в сообщении.

По указанным адресам немедленно направлены наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехнической и кинологической службы.

Правоохранители проводят эвакуацию людей из указанных объектов и проверяют помещения и прилегающие территории на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, накануне во Львове "заминировали" все больницы, детсады, гостиницы и церкви. Правоохранители зафиксировали сообщение, однако массовой эвакуации в городе не было.

А в Киеве "заминировали" гипермаркет из-за мести охранникам. Псевдоминера задержали, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Алло, бабуля, твоя дочь орёт на меня! Приедь, разберись!
 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.