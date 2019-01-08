В Днепропетровской области памятник Ленину выставили на торги

В Днепропетровской области бронзовый памятник Владимиру Ленину, который убрали в рамках декоммунизации, выставили на торги. Необычный лот находится в городе Желтые Воды.

Сообщается, что за деньги, полученные от продажи шеститонного монумента, планируют погасить часть зарплатных долгов одного из коммунальных предприятий.

Отметим, что торги стартуют 8 августа на платформе Сетам. Стартовая цена лота - 514 500 грн. На аукцион уже зарегистрировались 14 человек. Чиновники надеются, что лот заинтересует историков и коллекционеров артефактов соцреализма.

Ранее днепровские дайверы утопили огромный бюст советскому вождю Владимиру Ленину. Ему нарисовали усы и бородку, потом одели желтую бандану и спустили на дно.

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Источник: korrespondent.net