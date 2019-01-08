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01. 08. 2019

В штабе ООС рассказали, как на Донбассе отметят День Независимости

С 5 по 25 августа, по случаю 28-й годовщины Дня Независимости Украины, на территории Луганской области пройдет концертный тур Марш независимости. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, целью мероприятия является популяризация музыкальных произведений военно-патриотического направления среди жителей Луганщины и укрепление доверия украинского народа к армии.

Также предусмотрены кинопоказы украинских патриотических фильмов и оказание гуманитарной помощи населению.

В мероприятии примет участие личный состав военного оркестра одной из частей Вооруженных сил Украины.

Ранее Корреспондент писал о том, как отметят День Независимости в 2019 году.

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День независимости Украины 2019: новшества и выходные

Источник: korrespondent.net

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