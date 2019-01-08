Под Одессой столкнулись грузовики: есть жертвы

Возле села Старые Маяки Ширяевского района Одесской области в результате столкновения двух грузовиков Renault Magnum в ночь на 1 августа один человек погиб, еще один госпитализирован, сообщает пресс-служба полиции области.

При этом зерно, которое перевозил один из грузовиков, рассыпалось на всю ширину проезжей части, что представляло серьезную опасность для других участников движения.

Предварительно установлено, что авария произошла в момент, когда водитель одной из машин около четырех утра остановился в крайней правой полосе, чтобы поменять пробитое колесо, и при этом не включил аварийные сигналы и не выставил знак аварийной остановки. В результате в фуру врезался другой грузовик, следовавший в попутном направлении.

Водитель, пытавшийся сменить колесо, погиб на месте. Второй госпитализирован.

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По информации начальника Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Вариводы, одной из причин ДТП могло стать нарушение правил переводки грузов.

"А/д М05 Киев-Одесса км 365 4:00 утра сегодня, опять страшная трагедия, которая отобрала жизнь простого водителя, который просто вез зерно и снова на автопоезде просто с наращенными бортами. Укртрансбезопасность просто не выполняет свои обязанности. Разрушаются дороги, гибнут люди... Такое впечатление, что зерно дороже всего! Или зерно? А может, прибыли тех, кто перегружает, кто отправляет водителей в дорогу, несмотря на их физическое состояние, в результате многочасового сидения за рулем, а может, тех, кто за плату позволяет ездить перегруз. Вопросов больше чем ответов, а эта война тем временем продолжается", - написал он на своей странице в Facebook.

В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Одессы⚓️🇺🇦 ПОДПИШИСЬ👆🏻 (@odessa_info) 1 Авг 2019 в 1:06 PDT

Напомним, ранее в Киеве водитель грузовика умер за рулем.

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Источник: korrespondent.net