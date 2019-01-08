Зеленский назначил нового руководителя Госуправления делами

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя и исполняющего обязанности руководителя этого ведомства.

Соответствующие указы от 1 августа №№569/2019 и 570/2019 об увольнении Борзова с прежних должностей и №571/2019 о его назначении руководителем ведомства опубликованы на официальном сайте главы государства.

Отметим, что Борзов в 2014 году был назначен пятым президентом Петром Порошенко заместителем руководителя Госуправления делами. В 2015-2016 годах и с 11 июня 2019 года он был временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Ранее баллотировался в Винницкий облсовет по спискам партии Фронт змин.

До начала политической карьеры длительное время возглавлял команды КВН Винницкие перцы и Сборная Украины.

Накануне сообщалось, что чиновник Госуправления делами незаконно завладел недвижимостью в Киеве. Речь идет о доме, в котором находится музей-квартира поэта Павла Тычины. Злоумышленники посягнули на подвальные помещения в этом здании.

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Источник: korrespondent.net