НАБУ проводит обыски в Украэрорухе

Детективы НАБУ проводят обыски в здании Украэроруха и дома у сотрудников госпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами Украэроруха, которые разместили более 400 млн грн на счетах госпредприятия ПАО Платинум Банк", признанного неплатежеспособным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НАБУ расследует это дело с ноября 2017 года.

Напомним, на руководство Украэроруха завели дело. На основании отчета Счетной палаты против руководства ГП Украэрорух правоохранители открыли уголовное производство.

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Источник: korrespondent.net